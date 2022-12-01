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СНГ 01.12.2022 18:31

Казахстан принял бюджет на 2023-2025гг с дефицитом 2,5-2,7% ВВП и ростом экономики на 4% в год

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщила пресс-служба главы государства.

Доходы республиканского бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2023 год определены в сумме 13,9 трлн тенге, на 2024 год - свыше 15 трлн тенге, на 2025 год - 16,3 трлн тенге.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в сумме 20,9 трлн тенге, 21,6 трлн тенге, и 22,6 трлн тенге соответственно.

Дефицит бюджета в 2023 году определен на уровне 2,7% ВВП, в 2024 году - 2,6% ВВП, в 2025 году - 2,5% ВВП.

Ранее глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы", который предусматривает выделение гарантированного трансферта на 2023 год в размере 2,2 трлн тенге, на 2024 год - 2 трлн тенге, на 2025 год - 1,9 трлн тенге.

Проект бюджета был разработан на основе базового прогноза социально-экономического развития, предполагающего цену на нефть в $85 за баррель. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4-4,1% в год в 2023-2025 годах, ВВП на душу населения составит $13,2 тыс. в 2023 году с увеличением до $15,6 тыс. в 2025 году.

Инфляция определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году - на уровне 4-5%, в 2025 году - 3-4%.

Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением до 103,2 млн тонн в 2025 году.

В 2021 году экономический рост в Казахстане составил 4%. Правительство республики прогнозирует рост ВВП по итогам 2022 года на уровне не менее 3%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЮДЖЕТ, ПРИНЯТИЕ

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