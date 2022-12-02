Конкретных перспектив встречи Эрдогана и Асада в РФ пока нет - Песков

Никакой конкретики по поводу возможной встречи в России президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его внимание обратили на слова спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева о возможности такой встречи и спросили, были ли уже предприняты конкретные шаги по организации таких переговоров.
"Нет, пока никакой конкретики нет", - ответил представитель Кремля.
При этом Песков отметил наличие потенциальной возможности для встречи Эрдогана и Асада в РФ.
"Президент Путин неоднократно на протяжении последних нескольких лет говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе, вокруг Сирии, внутри самой Сирии такие контакты приветствовались бы. Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать", - напомнил он.
У представителя Кремля спросили, направляла ли Москва конкретные приглашения Эрдогану и Асаду на такую встречу.
"Нет, пока не о чем говорить по конкретике", - ответил Песков.
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