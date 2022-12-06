Британские фермеры опасаются усугубления проблем с поставками продовольствия из-за роста цен на горючее и удобрения

В Национальном союзе фермеров Великобритании (NFU) призвали правительство страны активизировать поддержку отрасли из-за роста цен на топливо, удобрения и корма для животных, сообщают британские СМИ.
По словам председателя NFU Минетта Баттерса, кризис с поставками продовольствия может значительно ухудшиться в ближайшее время.
"Я боюсь, что страна двигается в сторону более сильного кризиса с поставками продовольствия, в будущем могут возникнуть проблемы с поставками фруктов и овощей", - сказал Баттерс в эфире ВВС.
В частности, по его словам, в первую очередь дефицитными могут стать помидоры, огурцы и груши.
Он также отметил, что ощущавшийся уже в этом году дефицит яиц на полках магазинов может быть "только началом", и проблем с их поставками в следующем году будет еще больше.
В ноябре ряд крупных супермаркетов Великобритании ввел временное ограничения на количество яиц, которое может приобрести один человек. На такой шаг их вынудила пойти ситуация с ростом цен на поставки этой продукции, а также птичий грипп, отмечают британские СМИ.
При этом, в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявили о "высоком уровне продовольственной безопасности", которая "построена на диверсифицированных источниках поставок".
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