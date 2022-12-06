Беларусь получила приглашение на саммит Движения неприсоединения в Баку в 2023г - посол в Азербайджане

Беларусь получила приглашение для участия в саммите Движения неприсоединения в Баку в 2023 году, заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«Беларусь как страна-участница Движения неприсоединения (ДН) приняла участие в мероприятиях в Баку, которые Азербайджан проводил в рамках председательства в ДН. Это заседания Парламентской сети и Молодежный саммит. Как мы знаем, ДН объединяет в своих рядах 120 государств - это самая представительная в мире организация после ООН. Мы получили приглашение на саммит Движения, который пройдет в следующем году в Баку», - сказал Равков в интервью газете «Новое время».

Как сообщалось ранее, саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку в марте 2023 года.

Х.Насирзаде