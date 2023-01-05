Эстония предложит Евросоюзу понизить «потолок» цен на нефть РФ

Эстония предложит Европейскому союзу понизить ценовой "потолок" для российской нефти с нынешнего уровня в $60 за баррель, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
"Установленный ценовой потолок для российской нефти сработал, он не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому было бы разумно понизить его с 60 долларов за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть сейчас ниже этого потолка", - сказал Рейнсалу в четверг на правительственной пресс-конференции.
"Если мы хотим оказать давление на Россию, ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены", - отметил он.
Рейнсалу также сказал, что по предложению Эстонии и Польши достигнута договоренность регулярно пересматривать ценовой потолок и впервые такая процедура будет проведена в середине января. В частности, будет рассмотрено предложение понизить ценовой потолок, отметил министр.
Глава МИД также сказал, что Эстония выступает за то, чтобы страны Запада нашли возможности передать замороженные российские средства для поддержки Украины.
Вся западная помощь, переданная Украине в прошлом году, пропорционально меньше, чем замороженные средства России, и поэтому использование российских средств может "существенно изменить игру", считает Рейнсалу.
5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть (price cap). Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).
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