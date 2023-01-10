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Дальнее зарубежье 10.01.2023 09:30

В Индонезии произошло второе за сутки землетрясение

В индонезийской провинции Малуку, расположенной в северной части Молуккского архипелага, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло в 342 км к юго-западу от города Туал в 02:47 вторника по местному времени (21:47 понедельника).

Отмечается, что подземные толчки ощутили около 14 млн жителей Индонезии, Австралии и Восточного Тимора. В EMSC предупредили, что в ближайшие часы или дни могут последовать эхо-толчки, а также рекомендовали не приближаться к пострадавшим районам.

Это второе землетрясение в Индонезии за сутки. В 16:26 в провинции Восточная Ява ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 55,4 км.

В геофизическом агентстве Индонезии в свою очередь отметили, что никаких предупреждений о возможности возникновения цунами не объявлялось.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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