В Индонезии произошло второе за сутки землетрясение

В индонезийской провинции Малуку, расположенной в северной части Молуккского архипелага, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение произошло в 342 км к юго-западу от города Туал в 02:47 вторника по местному времени (21:47 понедельника).
Отмечается, что подземные толчки ощутили около 14 млн жителей Индонезии, Австралии и Восточного Тимора. В EMSC предупредили, что в ближайшие часы или дни могут последовать эхо-толчки, а также рекомендовали не приближаться к пострадавшим районам.
Это второе землетрясение в Индонезии за сутки. В 16:26 в провинции Восточная Ява ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 55,4 км.
В геофизическом агентстве Индонезии в свою очередь отметили, что никаких предупреждений о возможности возникновения цунами не объявлялось.
Баку предоставит Исламабаду дополнительную гуманитарную помощь на ликвидацию последствий летних наводнений
Алиев утвердил правила предоставления госгарантий по кредитам для предпринимателей, действующим на освобожденных от оккупации территориях
Российское предприятие планирует поставить в Азербайджан электропогружную установку
Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире
Число поездок на китайский Новый год может вырасти вдвое на фоне отмены антиковидных ограничений
Власти Саудовской Аравии отменят ограничения по COVID-19 на хадже 2023 года
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Техран Алиев назначен председателем Caspian Energy Uzbekistan
Реализован традиционный проект Onlar bizə əmanətdir
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают