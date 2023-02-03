Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в бизнесе в РФ - газета

Французская Danone, заявившая в октябре прошлого года о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России, включила в эту сделку опцион обратного выкупа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением продажи.
По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.
В Danone заявили, что не комментируют эту тему.
Как сообщили источники, в сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых "Простоквашино", "Растишка", "Тёма". По предположению одного из собеседников газеты, первый этап отбора интересантов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, говорят источники, не называя их.
Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наличие опциона обратного выкупа существенно ограничит круг потенциальных покупателей.
По его словам, прежде всего сделка может заинтересовать финансовых инвесторов, для которых важны ликвидность активов и понимание процесса выхода из них. Для стратегов это скорее минус, так как возможность обратного выкупа будет связывать в управлении бизнесом.
Как сообщалось, Danone не планирует передавать контроль над производством детского питания (завод "Истра-Нутриция", бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш").
Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания ранее оценивала в сумму до 1 млрд евро.
В группу Danone в России входят 16 предприятий.
Выручка АО "Данон Россия" (производство молочных продуктов) в 2021 году составила 85,1 млрд рублей, чистая прибыль - 8,85 млрд рублей. Выручка ООО "Данон Трейд" (оптовая торговля) - 109,9 млрд рублей, чистая прибыль - 1,4 млрд рублей (данные отчетностей компаний по РСБУ из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс").
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