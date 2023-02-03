Бакметрополитен в 2023г планирует приобрести новые вагоны

Бакинский метрополитен запустил на линию новые вагоны, полученные в рамках контракта с российским ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ).

"На линию запущен еще новый состав из пяти вагонов 4-го поколения модели 81-765B./81-766B, доставленных в Азербайджан еще в декабре прошлого года. Всего в страну было доставлено 4 состава по пять вагонов, из которых один поезд после пуско-наладочных работ был запущен на линию в декабре 2022 года, второй - в конце января текущего года. С запуском третьего общее число современных составов метро увеличилось до 22", - отмечается в информации

Новый состав будет курсировать в основном по зеленой ветке метро "Ази Асланов - Дарнагюль".

"На четвертом составе начались пуско-наладочные работы, он будет запущен на линию в ближайшее дни. Вместе с тем, Бакметрополитен продолжает работу по приобретению в этом году новых вагонов. В настоящее время ведется активная работа над техническими заданиями", - говорится в сообщении.

Контракт с "Метровагомаш" на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро. В июне 2020 года Азербайджан получил первые 20 современных вагонов в рамках подписанного контракта.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

"Метровагонмаш" поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ.