AzerGold увеличило в 2022г добычу золота на 1%, продажу – на 5,5%

ЗАО «AzerGold» по итогам 2022 года реализовало 63,3 тыс. унций золота и 207,7 тыс. унций серебра, сообщил глава общества Закир Ибрагимов.
Как сообщалось ранее, в 2021 году AzerGold продало 60 тыс. унций золота и 133 тыс. унций серебра. Таким образом, в 2022 году объемы продаж золота выросли на 5,5%, серебра – на 56,2%.
«Положительная динамика по продаже драгметаллов наблюдалась в объемах продаж золота и серебра, как на международном, так и на внутреннем рынке», - сказал Ибрагимов на совещании, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.
По его словам, AzerGold в 2022 году добыло 62,1 тыс. унций золота (рост добычи по сравнению с 2021 годом составил 1% - ИФ-Аз) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 66% - ИФ-Аз). «Фактическая добыча золота в 2022 году превысила план на 2%, серебра - на 83%. В то же время созданы условия для дальнейшего улучшения показателей добычи и производства в ближайшие годы», - добавил Ибрагимов.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.
Р.Ахмедов
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