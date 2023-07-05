Доходы AzerGold за I полугодие от экспорта золота и серебра составили около $36 млн

ЗАО "AzerGold" в январе-июне 2023 года произвело 18 тыс. унций золота и 53 тыс. унций серебра, сообщил председатель правления "AzerGold" Закир Ибрагимов.
Ибрагимов в среду в Дашкесанском районе, на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке руды "AzerGold" провел совещание, посвященное 7-летию с начала деятельности компании, итогам I-го полугодия 2023 года и предстоящим задачам.
"За 6 месяцев текущего года в результате работ по добыче на рудниках, расположенных в Дашкесанском и Гейгельском районах, было произведено в общей сложности 18 тыс. унций золота и 53 тыс. унций серебра. Добыча золота превысила план на 3%, серебра - на 53%", - сообщил Ибрагимов, слова которого приводит пресс-служба "AzerGold".
По его словам, за отчетный период на мировых биржах было реализовано 18 тыс. унций золота и 42 тыс. унций серебра. При этом, экспорт золота и серебра превысил план на 31% и 74% соответственно.
Доходы "AzerGold" от операций по продаже драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках за I-е полугодие 2023 года составили 73 млн. манатов ($42,9 млн по текущему курсу -ИФ), в том числе экспортные доходы - 61 млн. манатов ($35,9 млн - ИФ).
На внутреннем рынке с целью развития местного ювелирного рынка за отчетный период обществом было реализовано 3,5 тыс. унций золота и 13,5 тыс. унций серебра. Доходы компании от продаж на местном рынке превысили 12 млн манатов.
"В I-м полугодии отчисления "AzerGold" в виде налогов в госбюджет, составили около 15 млн. манатов, в Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) - около 2 млн. манатов", - сказал Ибрагимов.
При этом, сравнений с показателями аналогичного периода прошлого года "AzerGold" не приводит.
Ибрагимов также сообщил, что с начала деятельности компании общие доходы компании от продаж драгметаллов превысили 1 млрд. 28 млн. манатов, в том числе доходы от экспорта - 990 млн манатов. Объем экспорта "AzerGold" за весь период деятельности составил 358 тыс. унций золота и 712 тыс. унций серебра.
"За прошедший период на внутреннем рынке было реализовано свыше 11 тыс. унций золота и 76 тыс. унций серебра. Кроме того, за этот период государству было выплачено около 119 млн. манатов в виде налогов, в ГФСЗ - около 17 млн. манатов, что в сумме составляет 136 млн. манатов", - заявил Ибрагимов.
Как сообщалось, AzerGold в 2022 году добыло 62,1 тыс. унций золота (рост 0,9%) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 65,9%).
По итогам 2022 года общество реализовало 63,5 тыс. унций золота (рост на 6,1%) и 207,8 тыс. унций серебра (рост на 56,3%). При этом 59,9 тыс. унций золота и 193,5 тыс. унций серебра было реализовано на международных рынках.
В 2023 году AzerGold планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
H.Aббасова
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