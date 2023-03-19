Шесть казахстанских партий преодолели необходимый порог для прохождения в парламент - exit poll

Согласно данным exit-poll, проведенного в воскресенье на выборах депутатов парламента Казахстана и местных представительных органов власти институтом Евразийской интеграции, партия Аmanat лидирует с 53,46% голосов.

Второе место на выборах, по данным exit-poll, заняла народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", за которую проголосовали 10,52% избирателей. На третьем месте - Respublica с 8,90% голосов избирателей, сообщила представитель института Айгерим Ергинболат в эфире республиканского телеканала.

На четвертом месте партия "Ак жол" с 7,87% голосов избирателей, следом Народная партия Казахстана с 6,25% голосов. Замыкает шестерку оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) с 5,31% голосов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо было преодолеть барьер в 5%. В парламентских выборах, прошедших в воскресенье в Казахстане, участвовали все семь зарегистрированных партий: правящая Amanat; демократическая партия "Ак жол", народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; партия зеленых "Байтак"; оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП); Народная партия Казахстана (НПК); партия Respublica.