Вашингтон призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры - Госдеп

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Вашингтон призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры.
По его словам, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены установлением Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Арменией, на въезде на Лачинскую дорогу.
Пател считает, что это решение якобы подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу.
«Мы (…) призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», - сказал представитель Госдепа.
Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.
МИД Азербайджана назвал решение об установке КПП легитимным и соответствующим всем нормам международного права.
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