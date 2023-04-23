Вашингтон призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры - Госдеп

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Вашингтон призывает Ереван и Баку возобновить мирные переговоры.

По его словам, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены установлением Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Арменией, на въезде на Лачинскую дорогу.

Пател считает, что это решение якобы подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу.

«Мы (…) призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», - сказал представитель Госдепа.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

МИД Азербайджана назвал решение об установке КПП легитимным и соответствующим всем нормам международного права.

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