Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

20.10 $/bbl +/- WTI 88.75 -0.62 Brent 92.16 -0.22

Дальнее зарубежье 21.10.2023 21:00

Блинкен призвал не закрывать КПП «Рафах» на границе с Газой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости оставить открытым КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа. Обращение Блинкена опубликовали на сайте Госдепа.

"Мы призываем все стороны оставить контрольно-пропускной пункт "Рафах" открытым, чтобы обеспечить дальнейшее движение помощи, которая необходима для благополучия населения Газы", - призвал госсекретарь.

Чиновник добавил, что Штаты приветствуют прибытие колонны из 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Он считает, что благодаря этому начнет разрешаться гуманитарный кризис, в результате которого палестинцы в анклаве остались без достаточного количества еды, воды, лекарств и жилья.

Блинкен также приписал открытие гуманитарного коридора в заслуги США, заявив, что это стало результатом переговоров, которые президент Штатов Джо Байден провел с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Представитель Госдепа добавил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС не должна вмешиваться в предоставление гуманитарной помощи.

Днем 21 октября стало известно, что через заработавший утром контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа пропустили гуманитарную помощь, но не топливо.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГАЗА, РАФАХ, КПП


Похожие новости


США и Израиль рассматривают создание в Газе временного правительства при участии арабских стран Байден полагает, что поставки гумпомощи через КПП "Рафах" в сектор Газа начнутся через сутки-двое Байден доверяет полученной информации о непричастности Израиля к атаке на больницу в Газе Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП Рафах Байден считает, что Израиль не причастен к атаке на больницу в секторе Газа Байден не видит необходимости участия американских военных в палестино-израильском конфликте Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы США отправляют в Средиземное море второй авианосец США могут направить к берегам Израиля еще один авианосец У США нет информации, указывающей на причастность Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az