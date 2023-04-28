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Дальнее зарубежье 28.04.2023 09:05

Свыше 10 человек погибли при крушении катера на индонезийской Суматре

По меньшей мере, 11 человек погибли при крушении быстроходного катера у берегов индонезийского острова Суматра, передает агентство Associated Press.

"Спасатели извлекли из воды 11 тел, в основном женщин и детей, к текущему времени спасено 58 человек", - отмечает агентство.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Сообщается, что на судне находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Катер затонул через три часа после выхода из порта в Тембилахане провинции Риау, он направлялся в город Танджунг-Пинанг.

Причина происшествия выясняется.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КАТЕР, ИНЦИДЕНТ, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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