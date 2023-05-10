Азербайджан увеличит расходы на оборону в госбюджете на 2023 год - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что власти страны при пересмотре параметров госбюджета на 2023 год увеличат финансирование сферы обороны.
«В вопросе армейского строительства мы всегда работали в системном порядке и продолжаем эту работу. После Второй Карабахской войны (осенью 2020 года – ИФ) мы не остановились, наоборот, мы идем вперед. В госбюджет на этот год будут внесены дополнения, значительная часть (дополнительных расходов – ИФ) опять же предусмотрена для оборонных целей. Почему? Потому что мы всегда должны быть готовы. Возрастают угрозы, возрастает опасность, и мы должны быть способны преодолеть любую угрозу», - сказал Алиев в среду во время обращения к народу.
Он также отметил, что азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира.
«Азербайджанская армия как по снаряжению, так и по боеспособности входит в число самых сильных армий мира. Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. Такова наша армия. Строительство армии и сегодня обеспечивается на должном уровне, будет обеспечиваться и впредь», - подчеркнул Алиев.
Как сообщалось ранее, в госбюджете на 2023 год на финансирование мероприятий по обороне и обеспечения национальной безопасности предусмотрено 5,3 млрд манатов (свыше $3,1 млрд по текущему курсу) или 16% расходов госбюджета.
Х.Насирзаде
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