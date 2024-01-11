Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни покупала, любой источник угрозы для Азербайджана будет немедленно уничтожен - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сделает все для того, чтобы в регионе не было новой войны, но при этом Баку продолжит укреплять Вооруженные силы страны.

«Мы никогда не должны успокаиваться. Если помните, после Второй Карабахской войны (осенью 2020 года – ИФ) я сказал, что мы должны создать более сильную армию. И мы сделали это. За последние три года мы прошли большой путь», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, очень важную роль в антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном в сентябре 2023 года в Карабахском регионе страны, сыграли новые вооруженные соединения, новая техника, новые боеприпасы, самое современное оборудование.

«Как я уже говорил, в этом году в наши заводы оборонно-промышленного комплекса будет вложено не менее 1 млрд манатов (не менее $588 млн по текущему курсу – ИФ) инвестиций, как со стороны государства, так и со стороны частного сектора. То есть мы в еще большем объеме обеспечим себя необходимыми средствами. Мы никогда не можем оставаться спокойными. Процесс строительства нашей армии будет продолжаться. Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни покупала, как бы она ни поддерживалась, любой источник угрозы для нас будет немедленно уничтожен. Я этого не скрываю, чтобы завтра никто не сказал, что произошло что-то неожиданное. Пусть все услышат, что если мы обнаружим для себя реальную угрозу, а не эту французскую рухлядь, не эти консервные банки под названием «Бастион», то сразу предпримем превентивные меры для их уничтожения», - отметил он.

Алиев добавил: «Я не говорю, что мы должны думать о новой войне каждую минуту. Нет, я уверен, что этого не произойдет, и сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. Хватит уже войн! Однако, наша новая концептуальная стратегия развития, новые направления нашей национальной идеологии и успокоение от достигнутых успехов могут привести к определенному застою».

Р.Ахмедов