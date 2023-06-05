Spotify уволит около 200 сотрудников

Шведская Spotify Technology планирует сократить около 2% персонала, или порядка 200 человек.

Последний раз Spotify уволила 6% персонала в январе.

CNBC пишет, что компания активно развивает подразделение подкастов в последние три года. За этот период Spotify потратила 493 млн евро на покупки активов в этой сфере и стала спонсором таких популярных ведущих подкастов как Меган Маркл и Джо Роган.

Котировки акций Spotify на предварительных торгах в Нью-Йорке дешевеют на 0,7%. Бумаги компании взлетели почти в два раза (на 92%) с начала года, до $28,9 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил за это время 11,5%.