Spotify уволит около 200 сотрудников

Шведская Spotify Technology планирует сократить около 2% персонала, или порядка 200 человек.
Последний раз Spotify уволила 6% персонала в январе.
CNBC пишет, что компания активно развивает подразделение подкастов в последние три года. За этот период Spotify потратила 493 млн евро на покупки активов в этой сфере и стала спонсором таких популярных ведущих подкастов как Меган Маркл и Джо Роган.
Котировки акций Spotify на предварительных торгах в Нью-Йорке дешевеют на 0,7%. Бумаги компании взлетели почти в два раза (на 92%) с начала года, до $28,9 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил за это время 11,5%.
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