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Финансы 28.06.2023 14:20

Фабио Панетта из ЕЦБ возглавит Банк Италии

Правительство Италии назначило члена исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетту новым главой центробанка страны, пишет MarketWatch.

Он сменит на этом посту Иньяцио Виско, срок полномочий которого закончится 1 ноября. Виско руководит Банком Италии с 2011 года.

В результате Панетта уйдет из исполнительного совета, главного руководящего органа ЕЦБ. С его уходом совет потеряет "единственного явного голубя в денежно-кредитной политике", отметил Карстен Бжески из ING.

Панетта несколько десятилетий работал в Банке Италии, в том числе на посту заместителя председателя. Он перешел в ЕЦБ в 2020 году.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БАНК, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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