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29.06.2023 12:21

Berkshire увеличила долю в Occidental Petroleum выше 25%

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathawayпродолжила наращивать долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

Berkshire с 26 по 28 июня купила около 2,14 млн акций компании на общую сумму $122,1 млн, или в среднем по цене $57 за каждую бумагу.

В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 25,1% (224,1 млн акций), ее стоимость составила $12,9 млрд, сообщает издание Barron`s со ссылкой на отчет Berkshire.

Баффет стабильно увеличивает пакет акций нефтегазовой компании с весны прошлого года.

Котировки акций Occidental в ходе дополнительных торгов в среду выросли на 0,3% - до $57,46. С начала года капитализация компании уменьшилась на 8,8% (до $51 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 14%.

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Тэги: США, BERKSHIRE, НЕФТЕКОМПАНИЯ, АКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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