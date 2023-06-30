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ТЭК 30.06.2023 21:00

Венгерская MOL закрыла сделку по покупке словенского подразделения австрийской OMV

Венгерская нефтегазовая компания MOL закрыла сделку по покупке словенского подразделения австрийской OMV, говорится в пресс-релизе OMV.

Стороны объявили о сделке еще в 2021 году. Среди купленных MOL словенских активов OMV - сеть АЗС, а также оптовый бизнес. Сумма сделки составила 311 млн евро.

"Продажа активов поддержит трансформацию OMV на пути к цели достижения углеродной нейтральности не позднее 2050 года", - отмечается в сообщении компании.

Акции OMV прибавляют 1,5% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19,5%.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, НЕФТЕГАЗ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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