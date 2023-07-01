МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года

Международная космическая станция (МКС) в нынешнем виде перестанет существовать после 2030 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Решением правительства работа Международной космической станции, российского сегмента, продлена до 2028 года. Но, к сожалению, мы должны констатировать - после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде как она сейчас есть - либо будет управляемо затоплена, либо будет переориентирована для других целей", - сказал Борисов.
"Мы полным ходом ведем работы над разработкой Российской орбитальной станции", - сообщил он.
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