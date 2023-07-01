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Дальнее зарубежье 01.07.2023 00:45

МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года

Международная космическая станция (МКС) в нынешнем виде перестанет существовать после 2030 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Решением правительства работа Международной космической станции, российского сегмента, продлена до 2028 года. Но, к сожалению, мы должны констатировать - после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде как она сейчас есть - либо будет управляемо затоплена, либо будет переориентирована для других целей", - сказал Борисов.

"Мы полным ходом ведем работы над разработкой Российской орбитальной станции", - сообщил он.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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