Произошел сбой в электросети американского сегмента МКС - NASA

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел сбой в системе электроснабжения, экипажу станции ничего не угрожает, следует из переговоров астронавтов с американским Центром управления полетами (ЦУП).
"У нас произошёл серьёзный сбой в системе электроснабжения, что-то вызвало скачок напряжения, который привёл к сбою", - сказал сотрудник ЦУП в Хьюстоне в ходе переговоров, трансляцию которых ведёт NASA.
По его словам, из-за сбоя на МКС возникли проблемы со связью с Землей, экипажу станции ничего не угрожает.
"Так как это была проблема с электрическим оборудованием внутри станции, мы хотели бы, чтобы один из вас спустился в российский сегмент и проверил наличие признаков дыма или огня", - отметил специалист.
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