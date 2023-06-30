Shell планирует открыть в Армении 25 АЗС

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell планирует открыть в Армении 25 автозаправочных станций (АЗС), сообщила на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном замдиректора компании по странам СНГ и Ближнего Востока Джоанна Куэнсберг. Как сообщила пресс-служба премьера, первая автозаправочная станция Shell была открыта в Ереване 29 июня. Р.Ахмедов

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