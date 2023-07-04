Казахстан после энергоаварии увеличит финансирование ремонта Мангистауского атомно-энергетического комбината до $11 млн

Правительство Казахстана приняло решение выделить дополнительные средства на ремонт Мангистауского атомно-энергетического комбината (МАЭК), с учетом ранее выделенной суммы общий объем затрат составит 4,9 млрд тенге ($10,9 млн по текущему курсу - ИФ).

"Данный объект был передан в коммунальную собственность, уже была определена "дорожная карта" по стабильной работе данного объекта. Он работает на газе. В рамках реализации "дорожной карты" составлен план ремонта. На проведение данного ремонта уже принято правительством решение о выделении 3,1 млрд тенге", - сказал Саткалиев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

"Сейчас, исходя из этой аварии, мы разговаривали с акимом (главой администрации - ИФ) региона, исходя из необходимости заказа оборудования именно сейчас он попросил дополнительно (средства - ИФ) к 3,1 млрд тенге, чтобы общая сумма получилась 4,9 млрд тенге", - добавил министр. По словам главы Минэнерго, данная сумма одобрена премьером-министром.

"Эти деньги в ближайшие дни будут выделены", - отметил Саткалиев.

3 июля из-за аварийного отключения энергоблока N1 МАЭК произошел наброс мощности на транзит 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, что привело к срабатыванию системной противоаварийной автоматики и отключению линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу, и, как следствие, к выведению Мангистауской области на изолированную работу с понижением частоты и отключению потребителей. Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выделением на изолированную работу от транзита 220 кВ электростанций "Тенгизшевройла", NCOC Кашаган, Атырауской ТЭЦ, АНПЗ, КТК-К, половина города Атырау и районы области.

Ряд промышленных объектов в Атырауской области был переведен на резервные источники питания, в Мангистауской области промышленные объекты в настоящее время получают ограниченные поставки электроэнергии.

Глава администрации Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил на заседании правительства во вторник, что для потребителей и промышленности в регионе было установлено ограничение потребления электроэнергии. "В результате своевременно принятых мер ограничение для потребителей сняли, на данный момент ограничения для потребителей нет. Но для производства установлены ограничения до 90 МВт на сегодняшний день", - сказал он.

По словам председателя правления АО "KEGOC" (выполняет функции системного оператора энергосистемы Казахстана) Каныша Молдабаева, по состоянию на 9:00 часов ограничения действуют для промышленных предприятий мангистауского узла, потребляющих в общем объеме 65 МВт. "Ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, так как на ТЭЦ МАЭ" остается отключенным блок N1 мощностью 140 МВт, заявка (на отключение - ИФ) до 13:00 пятницы и полная потеря генерации на ГТС "КУС" мощностью 220 МВт вследствие включения станционной блокировки на 40 часов. Заявка (на отключение - ИФ) до 12:00 завтрашнего дня", - cказал он, добавив, что в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений для недопущения перегрузки при транзите электроэнергии по направлению Уральск - Атырау - Мангистау.