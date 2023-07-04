Литва предлагает запрет на новые контракты с Росатомом, консенсуса в ЕС нет

Литва в рамках обсуждения санкций Евросоюза против России предлагает запретить странам ЕС заключать новые контракты с "Росатомом", заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"К консенсусу (по поводу введения санкций против "Росатома" - ИФ) прийти не получается, несмотря на то, что мы предлагали всевозможные способы того, как можно сделать. Мы предложили касательно новых контрактов - самый простой способ не допустить заключения новых контрактов, это означает, что все существующие контракты для тех стран, которые чувствительны к этому, функционируют, но мы делаем маленький шаг", - сказал Ландсбергис в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

Министр полагает, что таких санкций можно добиться дипломатическими усилиями и без "катастрофы", которая заставила бы противников санкций изменить свое мнение.

По его словам, "Росатом" является одной из компаний, санкции в отношении которой обсуждаются при рассмотрении возможных мер ЕС против России в будущем.

"Обсуждения продолжаются, потому что у нас есть довольно длинный список компаний, которые ранее пытались включить, и список исключенных компаний становится все длиннее с надеждой, что, возможно, однажды мы по ним договоримся. Однако нужно также быть реалистом, потому что каждый раз, если вам не удастся прийти к соглашению, легче в будущем не станет", - добавил Ландсбергис.

Последний, одиннадцатый, пакет санкций против России Европейский союз утвердил 23 июня, наложив ограничения на 71 человека и 33 организации.