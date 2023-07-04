В Тель-Авиве водитель автомобиля преднамеренно наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Не менее шести человек во вторник получили травмы в результате преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в одном из предместий Тель-Авива, сообщает израильское издание "Едиот ахронот".

По его данным, состояние одного пострадавшего оценивается как серьезное.

Водитель, совершивший наезд, нейтрализован.

На месте происшествия работают медики.