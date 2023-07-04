В МИД Грузии назвали вмешательством во внутренние дела решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций

МИД Грузии в обнародованном во вторник заявлении выразил глубокую обеспокоенность решением властей Украины отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне потребовал от грузинских властей направить из Тбилиси в Киев на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также дал поручение своему внешнеполитическому ведомству провести в этой связи с грузинским послом жесткую беседу и отправить его на родину для консультаций.
В заявлении МИД Грузии говорится, что этот шаг официального Киева "направлен против дружественного государства и народа".
"Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведет ситуацию в тупик", - говорится в заявлении грузинского МИД, в котором также выражена надежда, что официальный Киев пересмотрит свое решение.
В документе сообщается, что во вторник на встрече в украинском МИД посол Грузии Георгий Закарашвили представил официальную позицию Тбилиси.
В марте прошлого года Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси, мотивируя свое решение позицией грузинских властей, отказавшихся вводить прямые санкции против России.
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