Хакеры совершили кибератаку на крупнейший грузовой порт Японии

Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) подвергся кибератаке, операции в нем пришлось приостановить, сообщает в среду "Киодо".

Хакеры заблокировали компьютерные системы порта и потребовали выкуп за восстановление их нормального функционирования. Из-за этого рабочие пока не могут загружать и разгружать контейнеры с товаром.

Полиция ведет расследование инцидента. В администрации порта сообщили, что ожидают возобновления грузовых операций утром в четверг.