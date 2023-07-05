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Дальнее зарубежье 05.07.2023 15:44

Хакеры совершили кибератаку на крупнейший грузовой порт Японии

Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) подвергся кибератаке, операции в нем пришлось приостановить, сообщает в среду "Киодо".

Хакеры заблокировали компьютерные системы порта и потребовали выкуп за восстановление их нормального функционирования. Из-за этого рабочие пока не могут загружать и разгружать контейнеры с товаром.

Полиция ведет расследование инцидента. В администрации порта сообщили, что ожидают возобновления грузовых операций утром в четверг.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОРТ, КИБЕРАТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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