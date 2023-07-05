Pirelli покупает крупнейшего независимого переработчика каучука в Бразилии

Производитель шин Pirelli подписал соглашение о приобретении 100% Hevea-Tec - крупнейшего независимого переработчика натурального каучука в Бразилии.
Согласно сообщению итальянской компании, стоимость сделки составляет около 21 млн евро. Ее закрытие ожидается к концу 2023 года после получения одобрения антимонопольных органов. Приобретение Hevea-Tec не повлияет на достижение целевого показателя чистой финансовой позиции (совокупная величина долгов предприятия минус деньги и денежные эквиваленты) Pirelli на 2023 год, который, согласно прогнозам, должен составить 2,35 млрд евро.
"С приобретением Hevea-Tec Pirelli увеличит поставки натурального каучука в Латинской Америке, обеспечив непрерывность поставок в регионе и, следовательно, большую эффективность. У компании уже есть планы по увеличению объемов производства Hevea-Tec", - говорится в пресс-релизе.
Pirelli отмечает, что сделка будет способствовать запуску инновационных проектов по использованию натурального каучука. Кроме того, она позволит компании сократить выбросы CO2 благодаря локальным поставкам и запустить новую сертификацию FSC.
По информации на сайте Hevea-Tec, национальная компания осуществляет переработку натурального каучука с 1999 года и в настоящее время имеет самые большие мощности Бразилии по его переработке
Натуральный каучук является продуктов полимеризации изопрена, который содержится в млечном соке некоторых тропических растений. Около 95% натурального каучука получают из сока гевеи бразильской.
Сертификация FSC это добровольный процесс, позволяющий производителям и покупателям отследить цепочку поставок древесины от леса до переработки и производства конечной продукции.
Шинная компания в своем отчете отмечает, что цены на натуральный каучук упали в первом квартале 2023 года в среднем до $1,373 тыс. за тонну за этот период (-23% год к году), но выросли на 6% по сравнению с последним кварталом 2022 года.
Азербайджан построит школу в Палестине
Подгорица заинтересована в развитии сотрудничества с Баку в сферах энергетики и туризма
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
ЕК хочет обязать страны ЕС сократить пищевые отходы на 30% к 2030 году
Путин и Пашинян обсудили Карабах и ситуацию вокруг Лачинской дороги
Канада, Швеция, Украина и Британия подали в Международный суд иск на Иран за сбитый в 2020 году украинский самолет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС