Pirelli покупает крупнейшего независимого переработчика каучука в Бразилии

Производитель шин Pirelli подписал соглашение о приобретении 100% Hevea-Tec - крупнейшего независимого переработчика натурального каучука в Бразилии.

Согласно сообщению итальянской компании, стоимость сделки составляет около 21 млн евро. Ее закрытие ожидается к концу 2023 года после получения одобрения антимонопольных органов. Приобретение Hevea-Tec не повлияет на достижение целевого показателя чистой финансовой позиции (совокупная величина долгов предприятия минус деньги и денежные эквиваленты) Pirelli на 2023 год, который, согласно прогнозам, должен составить 2,35 млрд евро.

"С приобретением Hevea-Tec Pirelli увеличит поставки натурального каучука в Латинской Америке, обеспечив непрерывность поставок в регионе и, следовательно, большую эффективность. У компании уже есть планы по увеличению объемов производства Hevea-Tec", - говорится в пресс-релизе.

Pirelli отмечает, что сделка будет способствовать запуску инновационных проектов по использованию натурального каучука. Кроме того, она позволит компании сократить выбросы CO2 благодаря локальным поставкам и запустить новую сертификацию FSC.

По информации на сайте Hevea-Tec, национальная компания осуществляет переработку натурального каучука с 1999 года и в настоящее время имеет самые большие мощности Бразилии по его переработке

Натуральный каучук является продуктов полимеризации изопрена, который содержится в млечном соке некоторых тропических растений. Около 95% натурального каучука получают из сока гевеи бразильской.

Сертификация FSC это добровольный процесс, позволяющий производителям и покупателям отследить цепочку поставок древесины от леса до переработки и производства конечной продукции.

Шинная компания в своем отчете отмечает, что цены на натуральный каучук упали в первом квартале 2023 года в среднем до $1,373 тыс. за тонну за этот период (-23% год к году), но выросли на 6% по сравнению с последним кварталом 2022 года.