Американский страховщик Brookfield Reinsurance покупает AEL, оценил компанию в $4,3 млрд

Американская страховая компания Brookfield Reinsurance Ltd. договорилась о покупке другого представителя данной отрасли American Equity Investment Life Holding Co. (AEL) в рамках сделки с оценкой стоимости на уровне $4,3 млрд, говорится в пресс-релизе Brookfield.
Brookfield приобретет все обыкновенные акции AEL, которые находятся в обращении и еще не принадлежат ей, по цене $55 за штуку, включая $38,85 денежными средствами и $16,15 в виде 0,49707 акции Brookfield Asset Management Ltd.
Цена сделки включает премию в размере 35% к котировкам бумаг AEL на закрытие рынка 23 июня, когда Brookfield еще не объявила о направлении предложения о покупке.
Ожидается, что слияние завершится в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки обыкновенные акции AEL будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, привилегированные продолжат торговаться. Размытия долей акционеров Brookfield не произойдет.
Brookfield Reinsurance - бенефициарный собственник 20,38% обыкновенных акций AEL, которые дешевеют на предварительных торгах в среду на 1,8%, до $50,83 за штуку. За последние три месяца капитализация AEL увеличилась на 45%, до $4,39 млрд.
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