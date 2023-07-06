АЖД в I полугодии 2023г увеличили перевозки пассажиров на 52%

Объем пассажироперевозок посредством железной дороги по внутренним железнодорожным линиям в январе-июне 2023 года составил 3 млн 230,728 тыс. пассажиров, что на 52% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Значительная часть пассажиропотока - 3 млн 75,52 тыс. человек - пришлась на перевозки по Абшеронской кольцевой железной дороге. (рост на 47% от показателя января-июня 2022г).
Также по маршруту Баку-Гянджа-Баку перевезено 125,772 тыс. человек, а по маршруту Баку-Габала-Баку, который был открыт 18 марта текущего года пассажиропоток составил 9,704 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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