Албания рассчитывает на введение безвизового режима с Азербайджаном - Бегай

Албания рассчитывает на скорейшую отмену визового режима с Азербайджаном, что будет способствовать развитию туризма и сотрудничества между двумя странами, заявил президент Албании Байрам Бегай.

"Что касается туризма, то наши страны считают эту сферу приоритетной и очень важной отраслью экономики. С точки зрения развития сотрудничества и туризма желательны инвестиции Азербайджана", - сказал Бегай в пятницу Алиев в пятницу в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Албании подчеркнул, что отмена визового режима - еще один способ сблизить азербайджанский и албанский народы.

"Как я уже упоминал, именно президент Алиев претворяет свои обещания в жизнь, и сегодня он сказал мне, что это будет решено в ближайшее время", - сказал Бегай.

Бегай также сообщил, что в 2024 году в Баку состоится заседание азербайджано-албанской межправительственной комиссии.

Б.Рустамбеков