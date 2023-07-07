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Внешняя политика 07.07.2023 16:38

Албания рассчитывает на введение безвизового режима с Азербайджаном - Бегай

Албания рассчитывает на скорейшую отмену визового режима с Азербайджаном, что будет способствовать развитию туризма и сотрудничества между двумя странами, заявил президент Албании Байрам Бегай.

"Что касается туризма, то наши страны считают эту сферу приоритетной и очень важной отраслью экономики. С точки зрения развития сотрудничества и туризма желательны инвестиции Азербайджана", - сказал Бегай в пятницу Алиев в пятницу в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Албании подчеркнул, что отмена визового режима - еще один способ сблизить азербайджанский и албанский народы.

"Как я уже упоминал, именно президент Алиев претворяет свои обещания в жизнь, и сегодня он сказал мне, что это будет решено в ближайшее время", - сказал Бегай.

Бегай также сообщил, что в 2024 году в Баку состоится заседание азербайджано-албанской межправительственной комиссии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛБАНИЯ, ВИЗЫ, БЕГАЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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