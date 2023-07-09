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Дальнее зарубежье 09.07.2023 17:50

Вице-президент Турции и эмир Катара обсудили углубление экономического сотрудничества

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели переговоры в Дохе, в ходе которых обсудили углубление сотрудничества в области экономики, энергетики и оборонной промышленности, пишет "Анадолу".

"Мы обсудили отношения между двумя странами и возможности экономического сотрудничества в ходе продуктивной двусторонней встречи, а также встреч на уровне делегаций", - приводит агентство заявление Йылмаза, размещенное в твиттере.

"В дополнение к новым проектам, которые мы обсуждали во время нашего сегодняшнего визита, мы стремимся углубить наше сотрудничество, особенно в оборонной промышленности и энергетике", - добавил он.

Встреча состоялась в воскресенье в преддверии поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива, запланированной в период с 17 по 19 июля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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