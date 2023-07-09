Вице-президент Турции и эмир Катара обсудили углубление экономического сотрудничества

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели переговоры в Дохе, в ходе которых обсудили углубление сотрудничества в области экономики, энергетики и оборонной промышленности, пишет "Анадолу".
"Мы обсудили отношения между двумя странами и возможности экономического сотрудничества в ходе продуктивной двусторонней встречи, а также встреч на уровне делегаций", - приводит агентство заявление Йылмаза, размещенное в твиттере.
"В дополнение к новым проектам, которые мы обсуждали во время нашего сегодняшнего визита, мы стремимся углубить наше сотрудничество, особенно в оборонной промышленности и энергетике", - добавил он.
Встреча состоялась в воскресенье в преддверии поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива, запланированной в период с 17 по 19 июля.
В Германии заявили о важности китайского рынка для немецких компаний
Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре
Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана
Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку
Азербайджан и Украина согласовали квоты на грузоперевозки на 2024г
BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара
Госагентство ОМС направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika
Министр окружающей среды Украины оценил ущерб экологии от войны с РФ в 102 млн евро в день
Азербайджан запускает с 2024-2025 учебного года программу международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС