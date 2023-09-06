МИД РФ заявил о договоренности по поставкам зерна в Турцию при содействии Катара

В ближайшее время начнется проработка технических деталей по вопросам поставки зерна в Турцию при содействии Катара, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.