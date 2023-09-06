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СНГ 06.09.2023 22:23

МИД РФ заявил о договоренности по поставкам зерна в Турцию при содействии Катара

В ближайшее время начнется проработка технических деталей по вопросам поставки зерна в Турцию при содействии Катара, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАТАР, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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