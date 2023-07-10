Премьер Нидерландов намерен уйти из политики после всеобщих выборов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что собирается уйти из политики после всеобщих выборов, вызванных отставкой его правительства, сообщает в понедельник Associated Press.

"Вчера утром я принял решение, согласно которому больше не буду претендовать на роль лидера Народной партии за свободу и демократию (VVD). Когда после выборов будет сформирован новый кабинет, я уйду из политики", - заявил Рютте.

По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов.

56-летний Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов более 13 лет.

Пока что дата всеобщих выборов не называется, однако агентство сообщает, что они ожидаются не раньше октября или ноября.

В пятницу находящаяся у власти правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Последние недели в коалиции активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.