Премьер Нидерландов убежден, что ЕС в начале следующего года одобрит помощь Украине

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что руководители стран ЕС в начале следующего года имеют хорошие шансы решить вопрос с выделением 50 млрд евро для помощи Украине.
"Мы провели интенсивное обсуждение и пришли к выводу, что лучше рассмотреть этот вопрос позже", - сказал он журналистам.
"Я убежден, что в следующем году мы добьемся успеха", - добавил Рютте.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС решили перенести обсуждение финпомощи Украине на начало 2024 года. Для этого они планируют организовать новый саммит.
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