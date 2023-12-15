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Дальнее зарубежье 15.12.2023 21:02

Премьер Нидерландов убежден, что ЕС в начале следующего года одобрит помощь Украине

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что руководители стран ЕС в начале следующего года имеют хорошие шансы решить вопрос с выделением 50 млрд евро для помощи Украине.

"Мы провели интенсивное обсуждение и пришли к выводу, что лучше рассмотреть этот вопрос позже", - сказал он журналистам.

"Я убежден, что в следующем году мы добьемся успеха", - добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС решили перенести обсуждение финпомощи Украине на начало 2024 года. Для этого они планируют организовать новый саммит.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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