Песков: передача Украине группы «азовцев» не повлияет на планы создания газового хаба в Турции

В Кремле заявили, что передача турецкими властями Украине ряда командиров запрещенного в РФ нацбата "Азов" не скажется на планах создания газового хаба в Турции.
На вопрос журналистов, не может ли быть заморожен проект создания газового хаба в Турции в связи с передачей "азовцев" Украине турецкой стороной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они, действительно, многогранные - торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать и особенно те аспекты торгово-экономического, такие к примеру, как упомянутый проект, который, на самом деле, затрагивает интересы очень большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы".
Представитель Кремля добавил: "Это важно для всех, и поэтому эта работа будет продолжаться, но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях",
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