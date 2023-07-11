PVH сократит штат на 10% в 2023 году

Американская PVH Corp., владеющая рядом известных брендов одежды, планирует уволить около 10% сотрудников до конца 2023 года с целью сокращения расходов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, эта мера позволит экономить свыше $100 млн в год. Сэкономленные средства фирма направит на развитие цифровых технологий, цепочек поставок и увеличение потребительской активности.

PVH рассчитывает зафиксировать списания в размере $50 млн в связи с увольнениями, большая часть из них будет отражена в отчетности за второй квартал.

Котировки акций PVH на предварительных торгах во вторник снижаются на 0,4%. Капитализация компании с начала года выросла на 23% (до $5,25 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил 15%.

PVH, история которой насчитывает свыше 130 лет, является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Она поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.