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Финансы 11.07.2023 22:35

PVH сократит штат на 10% в 2023 году

Американская PVH Corp., владеющая рядом известных брендов одежды, планирует уволить около 10% сотрудников до конца 2023 года с целью сокращения расходов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, эта мера позволит экономить свыше $100 млн в год. Сэкономленные средства фирма направит на развитие цифровых технологий, цепочек поставок и увеличение потребительской активности.

PVH рассчитывает зафиксировать списания в размере $50 млн в связи с увольнениями, большая часть из них будет отражена в отчетности за второй квартал.

Котировки акций PVH на предварительных торгах во вторник снижаются на 0,4%. Капитализация компании с начала года выросла на 23% (до $5,25 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил 15%.

PVH, история которой насчитывает свыше 130 лет, является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Она поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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