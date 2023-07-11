Саммит НАТО выразил поддержку Грузии и пообещал членство в альянсе

Главы государств и правительств стран НАТО на саммите организации в Вильнюсе в специальном пункте совместного коммюнике подтвердили готовность продолжать оказывать поддержку Грузии.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы твердо поддерживаем право Грузии самостоятельно определять свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне", - говорится в документе, принятом во вторник натовской встречей на высшем уровне.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса с планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса", - заявили лидеры государств-членов Североатлантического альянса.

В документе дана "высокая оценка" вкладу Грузии в операции НАТО, "который демонстрирует ее приверженность и способность содействовать евроатлантической безопасности".

Руководители государств альянса заверили в своей решимости углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Грузией в рамках комиссии НАТО-Грузия.