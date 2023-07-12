Более 8,5 тыс. жителей на северо-востоке Татарстана остались без электричества из-за урагана

Ураганный ветер оборвал провода электропередач и оставил без электричества 366 зданий в Агрызском районе Татарстана в среду, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

В том числе от электричества отключены 45 многоэтажных и 316 частных домов с населением 8,5 тыс. человек, а также три школы и два детских сада.

Также ураган сорвал кровлю с пяти зданий и повалил около десятка деревьев. Пострадавших нет.

Агрызский район расположен на северо-востоке Татарстана и граничит с Удмуртией.

11 июля со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщалось, что в Поволжье и на Урале в ближайшие дни ожидаются жара, ливни и шквалистый ветер.