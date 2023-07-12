Четверо пакистанских солдат погибли, пятеро ранены при нападении на военный центр в Белуджистане

Недавно сформированная организация "Техрик-и-Джихад Пакистан" взяла на себя ответственность за убийство пакистанских военных, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Агентство публикует видеоматериал момента нападения экстремистов на правительственный объект, в результате которого были убиты четверо пакистанских солдат.

Пакистанские СМИ сообщают, что четверо военнослужащих этой страны погибли и еще пятеро получили ранения в результате нападения вооруженных боевиков на военный центр в Жобе в Белуджистане.