Эрдоган готов лично обсудить с Путиным ситуацию с выдачей командиров «Азова»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен лично обсудить с президентом России ситуацию с выдачей Киеву командиров запрещенного в РФ нацбата "Азов".

"До прошлой пятницы эти командиры "Азова" находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров "Азова" назад Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали", - сказал Эрдоган в среду на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я надеюсь, что в августе у меня будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тогда мы снова обсудим эту проблему", - отметил Эрдоган.