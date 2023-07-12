Эрдоган готов лично обсудить с Путиным ситуацию с выдачей командиров «Азова»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен лично обсудить с президентом России ситуацию с выдачей Киеву командиров запрещенного в РФ нацбата "Азов".
"До прошлой пятницы эти командиры "Азова" находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров "Азова" назад Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали", - сказал Эрдоган в среду на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.
"Я надеюсь, что в августе у меня будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тогда мы снова обсудим эту проблему", - отметил Эрдоган.
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