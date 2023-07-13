Нефтегазовый регулятор Индии предлагает построить хранилище природного газа

Индия должна построить хранилище природного газа, чтобы увеличить долю использования более экологичного топлива и не зависеть от волатильности мировых цен, считает председатель государственного Совета по регулированию нефти и газа Анил Кумар Джейн.
По его словам, хранилища природного газа позволят поставщикам наращивать запасы, когда цены будут низкими, а также помогут удовлетворить более высокий спрос со стороны промышленности, пишет The Economic Times.
"Для динамики рынка и обеспечения поставок, позволяющих потребителям перейти на газ, (нам - ИФ) требуются хранилища газа", - сказал Анил Кумар Джейн журналистам.
У Индии есть 5 млн тонн стратегических запасов нефти, но пока нет хранилищ природного газа. Страна хочет увеличить долю газа в своем энергетическом балансе с 6,5% до 15% к 2030 году.
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