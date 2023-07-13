Евродепутаты одобрили закон о поддержке производства боеприпасов в ЕС

Европарламент (ЕП) утвердил в четверг планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС.
Закон был принят 505 голосами "за", 56 евродепутатов проголосовали против и 21 воздержался.
"В соответствии с текстом, согласованным с Советом ЕС на прошлой неделе, закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет на Украину и на помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕП.
В документе сообщается, что, вводя соответствующие целевые меры, в том числе финансирование в размере 500 млн евро, ASAP призван "нарастить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов".
"Депутаты Европарламента также настаивали на том, чтобы страны ЕС предоставляли Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт", - отметили в ЕП.
Теперь закон должен быть окончательно утвержден Советом ЕС, после чего вступит в силу.
Алиев утвердил новый состав комиссии по бизнес-среде и международному рейтингу
Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны Азербайджана
Главы Минобороны Азербайджана и Израиля обсудили перспективы ВТС
Реактор для НПЗ Orlen Lietuva доставит в Клайпеду в августе судно-тяжеловоз Jumbo Jubilee
Ангола 30 сентября начнет прием заявок на лицензионный раунд по 12 нефтяным блокам
Anglo Asian Mining plc сократила в I полугодии добычу золота в Азербайджане почти на 19%
Количество браков в Азербайджане за 5 мес. сократилось на 17,1%, разводов - выросло на 43%
Маск считает, что в ближайшие годы может быть создан «цифровой суперинтеллект»
Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал «Наследники»
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
NEQSOL Holding запустил глобальную программу управления талантами L.E.A.P.
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС