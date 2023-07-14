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Более трети американцев находятся под угрозой из-за экстремальной жары

Более 100 млн американцев столкнулись с аномальной жарой, в некоторых штатах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию, сообщает в пятницу Associated Press.

В Национальной метеорологической службе (NWS) заявили, что более 115 миллионов человек находятся в опасности из-за высоких температур. Во многих городах температура поднимается выше 38 градусов. Сильная жара наблюдается в штатах Невада, Оклахома, Техас и Калифорния.

NWS предупреждает, что на выходных температура поднимется еще выше. Американцы, проживающие в центральной и южной Калифорнии, могут столкнуться с самой жаркой погодой в году. В пустынных районах температура может подняться до 48,8 градусов днем и остаться на отметке в 26,6 градусов ночью.

В некоторых городах штата власти оборудуют общественные пространства с системами кондиционирования, водой и местами для отдыха.

Также из-за жары организаторам калифорнийской ярмарки, которая начнется в пятницу в Сакраменто, пришлось отменить конные скачки из-за беспокойства о благосостоянии животных.

Прогнозируется, что в субботу температура в Лас-Вегасе (Невада) поднимется до 47 градусов, что станет рекордом для города.

В столице Аризоны Финиксе жара держится на отметке как минимум в 43 градуса уже 14 дней подряд. Если погода в городе не изменится, то будет побит рекорд 1974 года, когда температура превышала эту отметку на протяжении 18 дней. В городе действует около 200 оборудованных общественных пространств с системами охлаждения, однако большинство из них закрывается около 16:00-19:00 часов, тогда как даже ночью температура может подниматься до 35 градусов. Власти сообщили, что со следующей недели время их работы может быть увеличено.

Власти призывают граждан сохранять бдительность и быть осторожными, когда солнце находится в зените, пить больше воды и не оставлять детей или домашних животных в закрытых машинах.

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Тэги: США, ЖАРА, СИТУАЦИЯ


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