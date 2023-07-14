Алиев прибыл в Брюссель, проводит встречу с Мишелем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия).
Визит осуществляется по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, началась встреча Алиева с Мишелем.
Как сообщалось ранее, 15 июля в Брюсселе состоится шестая трехсторонняя встреча с участием Алиев, Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой будет обсуждаться нормализация отношений между Баку и Ереваном.
Б.Рустамбеков
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