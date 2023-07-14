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Дальнее зарубежье 14.07.2023 21:57

Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения

Правительство Сербии в пятницу приняло предложение президента страны Александра Вучича, как верховного главнокомандующего, о приостановке экспорта оружия и военного оборудования в последующие 30 дней, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич.

"После этих 30 дней мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, будет ли этот мораторий продолжен", - приводит его слова сербская пресса.

По его словам, приоритет в поставках с предприятий оборонной промышленности будет отдан вооруженным силам Сербии.

"Мы следим за всем, что происходит, и действуем соответственно. Сейчас мы считаем, что коммерция не может иметь приоритет над национальной безопасностью и то, что производится специализированными промышленными предприятиями, в первую очередь должно направляться сербской армии в соответствии с ее потребностями", - отметил Вучевич.

При этом он отметил, что власти Сербии будут обращать пристальное внимание на окружающие факторы и соответствующим образом оценивать эту ситуацию применительно к обеспечению безопасности страны.

Заявление Вучевича прозвучало на фоне затянувшегося кризиса в Косово. Напряженность на севере этого края обострилась в конце мая, когда местные жители - в большинстве своем этнические сербы, отказались пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. Тогда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в этих общинах. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.

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Тэги: СЕРБИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ, МОРАТОРИЙ


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