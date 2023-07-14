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Регион 14.07.2023 23:17

Глава Минюста Грузии обвинил польского врача в попытке незаконно вынести из клиники биообразец Саакашвили

Один из польских врачей, осматривавших 12 июля в клинике "Вивамед" в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, был задержан на выходе в связи с попыткой незаконного выноса биологического образца экс-президента, сообщил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Мы призываем всех воздержаться от провокационных и противозаконных действий. Исходя из того, что польское посольство было вовлечено в процесс прибытия польских врачей в Грузию и было их рекомендатором, обращаемся с просьбой к министру иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства в связи с данным инцидентом", - сказал Брегадзе.

По его утверждению, польский врач пытался вынести образец, завернутый в салфетку, в надетом ботинке.

Польские врачи 12 июля в течение семи часов осматривали в палате Саакашвили и покинули больницу без каких-либо комментариев. Они уже улетели из Грузии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольким уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПОЛЬША, ВРАЧ


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