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Макроэкономика 15.07.2023 22:07

Госдолг Азербайджана на конец июня оценивается в 16,1 млрд манатов

Госдолг Азербайджана на 1 июля 2023 года оценивается в 16 млрд 151 млн манатов или 14,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Согласно данным Минфина, внешний долг на 1 июля 2023 года равен $6 млрд 576,9 млн (11 млрд 180,7 млн манатов) или 10% ВВП.

Внутренний госдолг оценивается в 4 млрд 970,3 млн манатов или 4,5% ВВП.

«Расходы из госбюджета на обслуживание госдолга в первом полугодии 2023 года составили 430,8 млн манатов или 3,1% бюджетных расходов за текущий период. Из них 352,7 млн манатов было направлено на обслуживание внешнего долга, 78,1 млн манатов – внутреннего долга», - подчеркнули в Минфине.

В ведомстве добавили, что в целом, в I полугодии 2023 года Минфин на внутреннем рынке привлек 724,1 млн манатов путем размещения облигаций, привлеченные средства были направлены на выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСДОЛГ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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