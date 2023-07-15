Госдолг Азербайджана на конец июня оценивается в 16,1 млрд манатов

Госдолг Азербайджана на 1 июля 2023 года оценивается в 16 млрд 151 млн манатов или 14,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
Согласно данным Минфина, внешний долг на 1 июля 2023 года равен $6 млрд 576,9 млн (11 млрд 180,7 млн манатов) или 10% ВВП.
Внутренний госдолг оценивается в 4 млрд 970,3 млн манатов или 4,5% ВВП.
«Расходы из госбюджета на обслуживание госдолга в первом полугодии 2023 года составили 430,8 млн манатов или 3,1% бюджетных расходов за текущий период. Из них 352,7 млн манатов было направлено на обслуживание внешнего долга, 78,1 млн манатов – внутреннего долга», - подчеркнули в Минфине.
В ведомстве добавили, что в целом, в I полугодии 2023 года Минфин на внутреннем рынке привлек 724,1 млн манатов путем размещения облигаций, привлеченные средства были направлены на выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу.
А.Азизов
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