Суммарные активы мировых ETF достигли рекордных $10,51 трлн - ETFGI

Совокупные активы мировых биржевых инвестиционных фондов (ETF) достигли нового рекорда, составив на конец июня $10,51 млрд, сообщает Market Watch со ссылкой на данные аналитической и консалтинговой организации ETFGI.

Показатель вырос за месяц на $190 млрд, на конец мая он составлял $10,32 трлн.

"Мы видим активизацию использования ETF по всему миру. Этот инструмент используется крупными институциональными инвесторами, финансовыми советниками и розничными инвесторами", - заявила управляющий директор ETFGI Дебора Фур.

"Мы также видим, что в США некоторые крупные компании, которые раньше говорили, что никогда не будут предлагать своим клиентам EFT, начинают принимать их", - отметила она.

Ряд крупных американских управляющих компаний за последнее время объявили о запуске активных ETF, в том числе JPMorgan Asset Management, Fidelity Investments и American Century, отмечает Market Watch.

Совокупные активы ETF на конец прошлого года составляли $9,26 трлн, с начала текущего года они увеличились на 13,5%.